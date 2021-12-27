Микроботам подарили искусственные мышцы

По словам представителей организации, новый способ создания искусственных мыщц позволяет летающему роботу нести на 80 процентов больше полезной нагрузки. Мягкий привод распределяет электрическую энергию на лопасти, увеличивая коэффициент полезного действия каждого механизма.

Искусственные мышцы были синтезированы из слоев эластомера, помещенных между двумя очень тонкими электродами и свернутыми в цилиндр. На небольшой двигатель подается напряжение, которое приводит механизм в движение и заставляет лопасти вращаться. Компактный двигатель, который специалисты подарили микроботам, позволяет крохотным машинам летать дольше и быть более управляемыми в воздухе.