В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.23EUR 82.94
Войти в почту
57 минут назад

Микроботам подарили искусственные мышцы

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали искусственные мышцы для компактных роботов. Об этом сообщает издание TechEBlog.

Микроботам подарили искусственные мышцы
Фото: techeblog.comtecheblog.com

По словам представителей организации, новый способ создания искусственных мыщц позволяет летающему роботу нести на 80 процентов больше полезной нагрузки. Мягкий привод распределяет электрическую энергию на лопасти, увеличивая коэффициент полезного действия каждого механизма.

Искусственные мышцы были синтезированы из слоев эластомера, помещенных между двумя очень тонкими электродами и свернутыми в цилиндр. На небольшой двигатель подается напряжение, которое приводит механизм в движение и заставляет лопасти вращаться. Компактный двигатель, который специалисты подарили микроботам, позволяет крохотным машинам летать дольше и быть более управляемыми в воздухе.

«Основная идея заключается в том, что мягкие роботы могут превосходить жесткие роботы по производительности», — отметил автор исследования Кевин Чен. По словам ученого, описанный способ открывает возможности для распространения роботов, которые весят менее одного грамма.

Ранее инженеры Стэнфордского университета создали прототип сильной роборуки, которую научили перемещать хрупкие предметы. Устройство запрограммировано на захват таким образом, чтобы максимально увеличить площадь контакта, используя подушечки, а не кончики пальцев.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители