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1 час назад

В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появится функция, позволяющая пользователям искать ближайшие рестораны и магазины прямо в приложении. Об этом пишет портал Gizchina.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сообщается, что в WhatsApp будет доступен новый раздел под названием «Ближайшие предприятия», в котором можно будет найти нужную локацию поблизости с помощью фильтров.

Новый раздел внедрят в мессенджер после добавления функции «Бизнес-каталог», с помощью которого можно будет найти бизнес-аккаунты.

Портал также отмечает, что в будущем в мессенджере можно будет размещать заказы. Информации о дате запуска функции пока нет.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в WhatsApp расширит возможности пользователей перед отправкой медиафайлов.

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