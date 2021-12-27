Как пользоваться гаджетами «русской зимой»

Смартфоны и другие гаджеты могут испытывать проблемы с производительностью и подвергаться риску поломки при низких температурах, так как они не создавались для использования в экстремальных условиях «русской зимы». Как защитить свои умные устройства в холодную погоду — в материале «Газеты.Ru».

Влияние холода

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В комплект поставки каждого устройства также входит несколько документов, среди которых обязательно есть «Руководство по использованию». В этом руководстве обычно прописывают рекомендованную температуру, при которой устройством разрешено пользоваться.

Производители современных смартфонов рекомендуют использовать их при температуре от 0 до 35 градусов Цельсия. Получается, большинство смартфонов совершенно не приспособлены к российской зиме, при которой температура даже в Средней полосе может доходить до -40 градусов Цельсия.

Вендоры отмечают, что слишком низкие температуры могут ухудшить рабочие характеристики устройства и даже привести к повреждению гаджета и его аккумулятора.

Когда литий-ионные аккумуляторы подвергаются воздействию низких температур, их производительность снижается. На холоде аккумулятор телефона может разрядиться быстрее, чем обычно, или внезапно сесть «в ноль». Многие из этих проблем носят временный характер.

Перечисленные выше рекомендации также относятся к беспроводным наушникам, портативным и внешним аккумуляторам, фитнес-трекерам и умным часам, так как все они работают от все тех же литий-ионных аккумуляторов.

Смартфон

Несмотря на заветы производителей, пользователи вынуждены использовать смартфоны на улице зимой при минусовых температурах. И есть несколько советов, способствующих минимизации риска повреждения батареи.

Рекомендуется носить смартфон в чехле и во внутренних карманах куртки — так гаджет будет согреваться от тела своего владельца. Также не стоит слишком долго разговаривать по телефону на морозе или переписываться на ходу — чем меньше будет находиться гаджет на холоде, тем лучше.

Важно помнить, что при резкой смене температуры внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к полной поломке смартфона. Поэтому при возвращении домой не следует сразу же ставить смартфон заряжаться.

Кроме аккумулятора в смартфонах есть другие детали, которые подвержены поломке при экстремальных температурах. Например, экран — его чувствительность может снизиться, а поверхность покроется разного рода артефактами в виде потемнения и пятен.

Большинство современных смартфонов выполнены из стекла и пластика — эти материалы становятся более хрупкими на морозе, что может привести к образованию трещин и сколов, особенно если на стекле уже имелись какие-либо дефекты.

Многие смартфоны не способны выдерживать экстремальную температуру и поэтому могут самопроизвольно выключиться. В таком случае не стоит его сразу перезагружать — гаджету может потребоваться время, чтобы прогреться.

Наушники

Проводные наушники не оснащаются аккумулятором, но все равно не рассчитаны для эксплуатации при низких температурах. На морозе провода твердеют, теряют эластичность и разрушаются.

В беспроводных наушниках при холодной погоде проблема все та же — аккумулятор. Apple рекомендует использовать беспроводные наушники AirPods при температуре от 0 до 35 градусов Цельсия. Использование гарнитуры при низких температурах может сократить время автономной работы и привести к ее отключению.

Отмечается, что наушники вернутся к нормальному времени автономной работы, когда они окажутся в рекомендованной производителем среде.

Так или иначе, пользователи зимой носят наушники под шапкой, и их аккумулятор меньше подвержен переохлаждению. Большей опасностью является конденсат, если наушники резко окажутся в теплой среде после прогулок на морозе.

Часы и браслеты

Умные часы и фитнес-трекеры в основном работают при температуре от 0 до 35 и могут храниться при температуре окружающей среды от -20 до 45 градусов Цельсия. Apple заявляет, что хранение и использование Apple Watch вне рекомендованного диапазона температур может сократить время автономной работы или привести к другим повреждениям.

Некоторые модели смарт-часов при необходимости могут регулировать свою внутреннюю температуру, чтобы избежать поломок. Это действие может сопровождаться увеличенным временем подзарядки, снижением яркости дисплея или самопроизвольным закрытием приложений.

Так или иначе, умные часы и фитнес-трекеры носятся под рукавами зимних курток, и при средней зимней температуре им ничего не грозит.