Apple выпустила русскоязычную рекламу iPhone 13 Pro

Apple представила три новых рекламных ролика «Снято на iPhone», в которых подчёркиваются возможности камеры iPhone 13 Pro. Один из роликов — русскоязычный.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рекламный ролик назвали «Павел». Он сделан в чёрно-белом стиле. На кадрах показано, как мужчина сидит в одиночестве в кресле. Играет мрачная музыка. Входит женщина и начинает говорить с ним по-русски, спрашивая, в порядке ли он, и сообщает:

«Из-за этого медленного нервирующего зума кажется, что твой персонаж погружается в безумие».

Так Apple демонстрирует, что трёхкратный оптический зум в камере iPhone 13 Pro может добавить драматичности картинке.

Ролик можно посмотреть ниже (и послушать, как актёры говорят с забавным акцентом):