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3 часа назад

Apple выпустила русскоязычную рекламу iPhone 13 Pro

Apple представила три новых рекламных ролика «Снято на iPhone», в которых подчёркиваются возможности камеры iPhone 13 Pro. Один из роликов — русскоязычный.

Apple выпустила русскоязычную рекламу iPhone 13 Pro
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рекламный ролик назвали «Павел». Он сделан в чёрно-белом стиле. На кадрах показано, как мужчина сидит в одиночестве в кресле. Играет мрачная музыка. Входит женщина и начинает говорить с ним по-русски, спрашивая, в порядке ли он, и сообщает:

«Из-за этого медленного нервирующего зума кажется, что твой персонаж погружается в безумие».

Так Apple демонстрирует, что трёхкратный оптический зум в камере iPhone 13 Pro может добавить драматичности картинке.

Ролик можно посмотреть ниже (и послушать, как актёры говорят с забавным акцентом):

А вот и другие два новых ролика:

Наука и техника,Apple,
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