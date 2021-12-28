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1 час назад

Россиянам пообещали «новогодний» парад планет

Россияне в предновогодний период и в первые дни 2022 года смогут наблюдать «новогодний» парад планет, рассказала руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, пишет ТАСС.

Россиянам пообещали «новогодний» парад планет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наблюдать необычное небесное явление можно будет с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. Россияне заметят в вечернем небе все планеты, за исключением Марса, который становится видимым утром. «Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней "гирляндой", постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем», - пообещала астроном. По ее словам, увидеть «парад» можно будет вечерами с 16:00 до 18:00 низко над юго-западным горизонтом.

Кроме того, во время праздничных выходных жители Земли смогут наблюдать максимальную активность метеорного потока Квадрантиды, пик которого ожидается в ночь на 4 января. Астрономы пообещали одну-две «падающие» звезды в минуту. Условия для астрономических наблюдений будут благоприятными на всей территории России. За метеорным потоком лучше наблюдать с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом.

4 января Земля пройдет перигелий - самую ближайшую к Солнцу точку свой орбиты, в связи с этим звезда покажется жителям Земли больше обычного.

Ранее астрономы обнаружили в межзвездном пространстве планету-изгой, сопоставимую размерами с Землей и Марсом.

Наука и техника,ИТАР-ТАСС,
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