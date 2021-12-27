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50 минут назад

В ночь на 1 января можно будет наблюдать "затмение" Марса Луной

Луна закроет собой Марс в ночь на первый день 2022 года. Впрочем, россияне не смогут наблюдать это явление, рассказала ТАСС Людмила Кошман, руководитель отдела методологического сопровождения Московского планетария.

В ночь на 1 января можно будет наблюдать "затмение" Марса Луной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В новогоднюю ночь с 21:23 мск до 00:23 мск можно наблюдать покрытие Марса Луной [своеобразное затмение Марса]. <...> [Оно будет видно] только на юге Австралии. В Москве не увидим, так как светила будут под горизонтом", - сказала собеседница агентства.

В 2022 году жители Земли также смогут наблюдать еще одно затмение Луной Марса, который в этот момент будет находиться в противостоянии с Солнцем.

"Полная Луна на 40 минут закроет яркий Марс. <...> Произойдет это редкое астрономическое событие 8 декабря 2022 года в 8:00 мск, и его можно будет наблюдать на утреннем небе Москвы", - отметила Кошман.

Наука и техника,ИТАР-ТАСС,
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