В ночь на 1 января можно будет наблюдать "затмение" Марса Луной

"В новогоднюю ночь с 21:23 мск до 00:23 мск можно наблюдать покрытие Марса Луной [своеобразное затмение Марса]. <...> [Оно будет видно] только на юге Австралии. В Москве не увидим, так как светила будут под горизонтом", - сказала собеседница агентства.