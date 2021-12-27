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1 час назад

Абоненты "Билайна" сообщили о сбое

Пользователи "Билайна" сообщили о сбое в работе сотового оператора. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. На 10:19 по московскому времени жалобы поступили от 505 человек.

Абоненты "Билайна" сообщили о сбое
Фото: Москва24Москва24

С проблемами столкнулись в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске и других городах России.

Ранее у абонентов "Билайна" по техническим причинам были проблемы при пополнении парковочного счета и оплате парковки через СМС. Водителям напомнили, что оплатить парковку можно также с помощью банковской карты в приложении "Парковки Москвы", в личном кабинете на сайте parking.mos.ru и в ближайшем паркомате.

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