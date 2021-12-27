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30 минут назад

iPhone 14 не будет иметь слота под SIM-карту

В iPhone 14 не будет слота под SIM-карту, пишет портал MacRumors со ссылкой на анонимные источники.

iPhone 14 не будет иметь слота под SIM-карту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сообщается, что Apple посоветовала операторам США подготовиться к запуску смартфонов, которые не поддерживают обычную SIM-карту и выйдут в сентябре 2022 года. Документ, в котором говорится об этом, есть в распоряжении портала, однако ни Apple, ни iPhone в нем не упоминаются.

Это означает, что следующий iPhone будет поддерживать только e-SIM. Цифровой аналог SIM-карты есть не во всех странах, поэтому вероятно, что в них будут доступны для покупки смартфоны со слотом под SIM-карту.

По данным портала, переход на e-SIM помог бы освободить место внутри корпуса для новых комплектующих. Также это может быть одним из шагов Apple к воплощению бесшовного iPhone, о котором говорил бывший руководитель отдела компании по дизайну Джони Айв.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что iPhone 14 получит устаревший процессор.

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