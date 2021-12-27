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32 минуты назад

В Росатоме рассказали о сборке корпуса ядерного «суперреактора»

Корпус будущего самого мощного в мире ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития атомной энергетики, находится на контрольной сборке, заявил гендиректор машиностроительного дивизиона Росатома Андрей Никипелов.

В Росатоме рассказали о сборке корпуса ядерного «суперреактора»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изготовлением корпуса мощного ядерного реактора занималось предприятие холдинга «Атомэнергомаш» завод «Атоммаш». По словам Никипелова, этот элемент является «штучным продуктом», которые строятся раз в 50 лет, передает РИА «Новости».

«Сейчас корпус реактора находится на завершающей операции – идет контрольная сборка. В ходе этой операции окончательно проверяется достижение проектных геометрических параметров всех элементов и подтверждается работоспособность реактора», – добавил эксперт Росатома.

Согласно плану, МБИР должен обеспечить атомную отрасль исследовательской инфраструктуры на 50 лет вперед. За счет уникальных технических характеристик реактор позволит проводить больше экспериментов.

Отмечается, что МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Время исследований на МБИР, по сравнению с ныне действующими реакторами, сократится в несколько раз.

МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт создают на площадке института Росатома НИИАР в Димитровграде Ульяновской области. По плану реактор должны ввести в эксплуатацию во второй половине 2020-х годов.

Наука и техника,Атомэнергомаш,Росатом,РИА Новости,
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