«Айфон» 1998 года, о существовании которого вы не знали

В 2007 году Стив Джобс представил первый iPhone, который произвёл революцию в индустрии. Однако это был не первый телефон с таким названием.

Речь идёт о забытом InfoGear iPhone, который был создан в Национальной лаборатории полупроводников до 1998 года. Данное устройство должно было работать и в качестве телефона, и в качестве просмотрщика веб-страниц. Разработка аппарата велась в рамках проекта Mercury. Название iPhone для него было выбрано на ранней стадии разработки. Создатели отталкивались от самой концепции устройства — internet phone или information phone.

Авторы проекта хотели, чтобы InfoGear iPhone был таким же простым в использовании как банкомат. Оригинальный телефон получил 7-дюймовый чёрно-белый сенсорный экран и клавиатуру. Устройство стоило $499 + $20 платы за интернет.