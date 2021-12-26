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1 час назад

Это «айфон» 1998 года, о существовании которого вы не знали

В 2007 году Стив Джобс представил первый iPhone, который произвёл революцию в индустрии. Однако это был не первый телефон с таким названием.

«Айфон» 1998 года, о существовании которого вы не знали
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о забытом InfoGear iPhone, который был создан в Национальной лаборатории полупроводников до 1998 года. Данное устройство должно было работать и в качестве телефона, и в качестве просмотрщика веб-страниц. Разработка аппарата велась в рамках проекта Mercury. Название iPhone для него было выбрано на ранней стадии разработки. Создатели отталкивались от самой концепции устройства — internet phone или information phone.

Авторы проекта хотели, чтобы InfoGear iPhone был таким же простым в использовании как банкомат. Оригинальный телефон получил 7-дюймовый чёрно-белый сенсорный экран и клавиатуру. Устройство стоило $499 + $20 платы за интернет.

Благодаря ряду характеристик iPhone InfoGear стал духовным отцом современных смартфонов. В марте 2000 года компания Cisco приобрела InfoGear. А после анонса iPhone от Apple даже подала на купертиновцев в суд. Иск, впрочем, был урегулирован.

Наука и техника,Стив Джобс,Cisco,Apple,
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