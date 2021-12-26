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1 час назад

Учёные обнаружили способность коронавируса проникать в мозг

Коронавирус способен распространяться по всему организму, в том числе в мозге, и размножаться за пределами лёгких. При этом вирус может оставаться в организме человека до 7 месяцев. К такому выводу пришла группа учёных из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США. Исследователи провели вскрытие 44 человек, умерших от COVID-19. Они обнаружили РНК вируса даже у тех, кто перенёс болезнь в лёгкой форме.

Обнаружена способность коронавируса проникать в мозг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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В исследовании также принимали участие члены Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, Национального института онкологии и медицинской школы университета Мэриленда. Результаты работы опубликовали в научном журнале Research Square.

В статье указано, что учёные провели вскрытие 44 пациентов с COVID-19. Выяснилось, что коронавирус SARS-CoV-2 широко распространился в организме даже тех пациентов, у которых болезнь протекала в лёгкой форме.

Специалисты обнаружили РНК вируса в нескольких областях головного мозга. Причём следы коронавируса наблюдались спустя 230 дней после первого появления симптомов. Исследователи пришли к выводу, что вирус может размножаться и заражать клетки человека за пределами дыхательной системы. Однако он практически не вызывает воспалений за пределами лёгких, констатировали авторы статьи.

«Наши данные доказывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может сохраняться в организме в течение нескольких месяцев», — указано в статье.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал , что смерть от COVID-19 может наступить через 3–4 недели после заражения. При этом, по словам специалиста, не стоит переживать из-за возможной передачи вируса мышам и другим грызунам, поскольку животные не участвую в поддержании эпидемии.

«Секрет» рассказывал , что Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19». Его разработало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Институт иммунологии, который входил в ФМБА, получил патент на препарат в апреле. Лекарство подходит для профилактики и лечения COVID-19, оно представляет собой спрей для носа или жидкость для ингаляций.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,
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