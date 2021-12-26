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1 час назад

Штаммы «альфа» и «омикрон» приобрели опасную мутацию

Ученые выяснили, что коронавирусные штаммы «альфа» и «омикрон» научились вырабатывать белки-антагонисты, которые преодолевают защиту иммунной системы человека. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Штаммы «альфа» и «омикрон» приобрели опасную мутацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Открытые исследователями белки называются N, Orf6 и Orf9b. Они помогают вирусу избегать «датчиков», находящихся в клетках дыхательных путей человека. В итоге организм не вырабатывает интерферон, когда вирус проникает в организм.

Новые белки появились из-за мутации «альфы». При этом они есть и у других штаммов.

«Предварительно исследование показало, что некоторые мутации в регуляторных участках SARS-CoV-2, обнаруженные в штамме «альфа», присутствуют в штаммах «дельта» и «омикрон», - заявили ученые.

По их данным, мутации в SARS-CoV-2 повышают его заразность.

Ранее врач иммунолог Владимир Болибок допустил, что коронавирус может научиться передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через кровь или путем половой близости.

Наука и техника,Владимир Болибок,
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