Штаммы «альфа» и «омикрон» приобрели опасную мутацию

Ученые выяснили, что коронавирусные штаммы «альфа» и «омикрон» научились вырабатывать белки-антагонисты, которые преодолевают защиту иммунной системы человека. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

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Открытые исследователями белки называются N, Orf6 и Orf9b. Они помогают вирусу избегать «датчиков», находящихся в клетках дыхательных путей человека. В итоге организм не вырабатывает интерферон, когда вирус проникает в организм.

Новые белки появились из-за мутации «альфы». При этом они есть и у других штаммов.

«Предварительно исследование показало, что некоторые мутации в регуляторных участках SARS-CoV-2, обнаруженные в штамме «альфа», присутствуют в штаммах «дельта» и «омикрон», - заявили ученые.

По их данным, мутации в SARS-CoV-2 повышают его заразность.