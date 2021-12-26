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31 минуту назад

Запущенный в космос самый дорогой телескоп скорректировал курс

Самый дорогой телескоп James Webb («Джеймс Уэбб»), запущенный в космос накануне, успешно совершил первую корректировку курса. Об этом сообщили в НАСА.

Запущенный в космос самый дорогой телескоп скорректировал курс
Фото: NASANASA

Процедура заняла 65 минут. Это было второе действие аппарата во внеземном пространстве. До коррекции «Уэбб» расправил панели солнечных батарей.

Всего до вывода на заданную орбиту телескопу стоимостью в десять миллиардов долларов предстоит три раза скорректировать полет. Ожидается, что ко второй точке Лагранжа в системе Солнце-Земля (около 1,6 миллиона километров от планеты) он прилетит примерно через четыре недели. Начало работы обсерватории намечено на май 2022 года.

В перспективе James Webb должен заменить орбитальный телескоп Hubble, запущенный США в апреле 1990 года. Диаметр собирающей поверхности основного зеркала второго составляет 2,4 метра, тогда как у первого данный параметр достигает 6,5 метра. Это позволяет с большей точностью проводить наблюдения не только в оптическом, но и в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах. Основные задачи James Webb — изучение ранней Вселенной, галактик и сверхмассивных черных дыр, а также подробное исследование экзопланет.

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