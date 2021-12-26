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20 минут назад

Роcсиян предупредили о риске смерти спустя месяцы после COVID-19

Инсульт или инфаркт могут пережить пожилые люди с хроническими заболеваниями, которые несколькими месяцами ранее перенеси коронавирус. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

Раскрыт риск смерти спустя месяцы после COVID-19
Фото: pixabay.compixabay.com

После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать, - рассказал Крючков.

По его словам, особенно велик риск, если человек не проходил интенсивное лечение.

В результате проходит три-четыре месяца, и человек умирает, - заключил Крючков.

К возможным причинам смерти пациентов перечисленных категорий он назвал болезни сердца и оторвавшийся тромб.

Ранее Крючков заявил, что переболевшим коронавирусом следует отказаться от серьёзных физических нагрузок на два месяца. По словам эксперта, у некоторых людей возникает миокардит после COVID-19, поэтому существует риск получить остановку сердца.

Наука и техника,Николай Крючков,РИА Ura.ru,
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