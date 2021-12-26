Раскрыт риск смерти спустя месяцы после COVID-19

Инсульт или инфаркт могут пережить пожилые люди с хроническими заболеваниями, которые несколькими месяцами ранее перенеси коронавирус. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

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После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать, - рассказал Крючков.

По его словам, особенно велик риск, если человек не проходил интенсивное лечение.

В результате проходит три-четыре месяца, и человек умирает, - заключил Крючков.

К возможным причинам смерти пациентов перечисленных категорий он назвал болезни сердца и оторвавшийся тромб.