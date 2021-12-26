Что в десятки раз повышает защищенность от «омикрона»

Формирование гибридного иммунитета способно в десятки раз усилить сопротивляемость организма омикрон-штамму коронавируса. Об этом сообщил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

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Специалист отметил, что у человека, переболевшего дельта-вариантом COVID-19, есть большой шанс заразиться вновь - «омикроном». Прививка помогает уменьшить риск инфицирования, однако не так успешно, как до появления нового штамма, так как данная мутация коронавируса отличается увеличенной заразностью.

«Показатели защиты от "омикрона" ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма "дельта"», - объяснил медик.

Лучше всего, согласно Водовозову, защищены от «омикрона» те люди, которые и перенесли заболевание, и успели пройти вакцинацию против COVID-19. По словам врача, такая комбинация формирует гибридный иммунитет, который, исходя из имеющихся на сегодня сведений, наиболее эффективен против «омикрона» даже на теоретическом уровне.

«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона"», - цитирует эксперта радио Sputnik.