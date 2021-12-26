Токсиколог рассказал об эффективной защите против омикрона

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Защиту от штамма «омикрон» коронавируса способен в десятки раз повысить так называемый гибридный иммунитет. Об этом радио Sputnik рассказал врач — терапевт-токсиколог Алексей Водовозов.

По словам Водовозова в настоящее время у человека, ранее перенёсшего COVID-19, есть большой шанс заразиться снова, поскольку новый штамм «омикрон» значительно отличается «дельты», не говоря уже о более ранних версиях коронавируса. Вакцинация даёт более высокую защиту, но также не обеспечивает стопроцентной гарантии избежать заражения, так как штамм отличается повышенной вирулентностью.

В результате самую надёжную защиту от «омикрона» получают те люди, у которых выработался гибридный иммунитет: они успели переболеть и после этого вакцинировались.

Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «омикрона». Гибридный иммунитет — это комбинация перенесённого заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от «омикрона» из всех имеющихся и даже теоретически возможных, — сказал врач.

Таким образом, это значит, что вакцинироваться следует в любом случае, независимо от того, болел человек ранее COVID-19 или нет. Вакцинация обеспечит более лёгкое течение заболевания.

Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования «омикроном», но они всё-таки дают защиту от тяжёлых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов, — объяснил Водовозов.