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22 минуты назад

Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур.

С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1б»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трансляцию ведёт госкорпорация «Роскосмос».

«27 декабря в 16:10 мск с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 36 космических аппаратов OneWeb на борту», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что вскоре после старта первая и вторая ступень ракеты «Союз-2.1б» штатно отделились, а также произошёл сброс створок головного обтекателя.

Ранее ракета Ariane 5 с телескопом James Webb стартовала с космодрома Куру.

Наука и техника,Космодром Куру,OneWeb,Роскосмос,
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