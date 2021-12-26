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46 минут назад

Иммунолог предупредил переболевших COVID-19 об опасности занятий спортом

После перенесенного коронавируса у некоторых людей возникает миокардит или поражение сердечной мышцы, при котором опасно заниматься спортом. Об этом URA.ru предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Переболевших COVID-19 предупредил об опасности спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, по этой причине даже после легко течения переболевшим стоит воздержаться от серьезных физических нагрузок как минимум на два месяца. Врач отметил, что у значительного числа людей после перенесенной болезни возникает миокардит, а у старшего возраста — перикардит. Он подчеркнул, что миокардит связан с воспалением сердечной мышцы. При этом Крючков добавил, что при нагрузке это может привести к сбоям в работе сердца, например аритмии или остановке сердца.

В то же время специалист рассказал, что небольшие физические нагрузки полезны для восстановления после COVID-19. Так, он советует переболевшим гулять на свежем воздухе, ходить на лыжах или бегать непродолжительное время.

Ранее Крючков заявил, что у некоторых россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, повышается риск умереть в результате инсульта, инфаркта или оторвавшегося тромба спустя несколько месяцев после выздоровления. Специалист уточнил, что в группе риска находятся три категории людей — глубоко пожилые, люди с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19.

Наука и техника,Николай Крючков,
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