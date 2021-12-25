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26 минут назад

Врач предупредил о риске внезапной смерти после выздоровления от COVID-19

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал категории россиян, которые находятся в группе риска после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

Врач предупредил о риске внезапной смерти после COVID-19
Фото: ТАССТАСС

По его словам, есть группы людей, которые могут умереть после того, как перенесли COVID-19.

«Это категория людей, которые обычно тяжело болели COVID-19, глубоко пожилые люди или с тяжелыми хроническими заболеваниями», — заявил Крючков.

Он добавил, что у таких людей сохраняются симптомы, могут присутствовать нарушения сердечной и мозговой деятельности, а также нарушения в работе нервной системы и психики. Эти симптомы со временем начинают усиливаться, а организм не может их компенсировать. В первую очередь это касается тех, кто не находился на интенсивном лечении.

Ученые сделали неожиданное открытие при вскрытии головы человека

«В результате проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт», — заключил иммунолог.

Он уточнил, что эти случаи не учитываются в статистике смертей от COVID-19, поскольку такие пациенты уже переболели коронавирусом и поправились.

«Проходит некоторое время и у него (человека, переболевшего коронавирусом. – «Газета.Ru») какое-то тяжелое событие. Как правило, сердечно-сосудистое, либо инсульт, либо инфаркт, либо тромб оторвется. Они уже к ковидным смертям не относятся», — отметил эксперт.

Ранее главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что миалгия, один из симптомов коронавируса при штамме «омикрон» COVID-19, может сохраняться у переболевших до года.

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Наука и техника,Сергей Токарев,Николай Крючков,РИА Ura.ru,Газета.Ru,
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