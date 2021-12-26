Роскосмос поздравил с успешным запуском телескопа James Webb

«Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя - телескопа James Webb. По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы. Теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2. А там его уже встретит наша российская обсерватория «Спектр-РГ», – написал Струговец в Facebook.