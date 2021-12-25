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1 час назад

NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью $10 млрд

Ученые отправили в космос телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью 10 млрд долларов. Его доставит к месту наблюдения европейская ракета-носитель «Ариан-5». Об этом сообщается на странице в Twitter американского космического агентства.

NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью $10 млрд
Фото: TwitterTwitter

«Сегодня в 7.20 утра (12:20 UTC) начало отсчет новое захватывающее десятилетие науки. В небо поднялась ракета с телескопом «Джеймс Уэбб». Эта миссия изменит наше привычное понимание космоса», - сказано в сообщении.

Примерно через полчаса после запуска телескоп отсоединился от последней ступени ракеты и взял курс к точке Лагранжа L2 (1,5 млн км от Земли).

«Джеймс Уэбб» должен долететь к L2 примерно за месяц. Попутно аппарат будет разворачивать солнечный щит и трёхсекционное зеркало. Еще полгода уйдет на настройку и тестирование оборудования.

NASA вело прямую трансляцию запуска.

«Джеймс Уэбб» - преемник известного «Хаббла». Это самый большой из когда-либо существовавших космических телескопов. Его разрабатывали 25 лет, аппарат обошелся в 10 млрд долларов.

«Уэбб» позволит заглянуть в прошлое, увидеть звезды и галактики, существовавшие 400 тысяч — 400 миллионов лет назад, после Большого взрыва. Не исключено, что данные телескопа произведут переворот в науке.

На сегодня возраст Вселенной, считая с момента Большого взрыва, составляет около 13,7 миллиардов лет.

Наука и техника,NASA,
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