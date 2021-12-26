Xiaomi оштрафовали за обман в рекламе смартфона

Компанию Xiaomi оштрафовали за то, что она ввела в заблуждение пользователей через рекламу смартфона Redmi.

Штраф компании выписало Пекинское бюро по надзору за рынком. Xiaomi обвинили в нарушении Закона о рекламе. В прошлом году компания разместила на сайте Tmall рекламный баннер смартфона Redmi K30 5G. Так было указано, что в смартфоне установлен AMOLED-дисплей Samsung. На самом деле, аппарат поставлялся с ЖК-панелью.