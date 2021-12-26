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1 час назад

Xiaomi оштрафовали за обман в рекламе смартфона

Компанию Xiaomi оштрафовали за то, что она ввела в заблуждение пользователей через рекламу смартфона Redmi.

Xiaomi оштрафовали за обман в рекламе смартфона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Штраф компании выписало Пекинское бюро по надзору за рынком. Xiaomi обвинили в нарушении Закона о рекламе. В прошлом году компания разместила на сайте Tmall рекламный баннер смартфона Redmi K30 5G. Так было указано, что в смартфоне установлен AMOLED-дисплей Samsung. На самом деле, аппарат поставлялся с ЖК-панелью.

Xiaomi выплатила за это 3000 евро. Однако предполагается, что компания не обманывала людей намеренно. Возможно, человек, создавший постер просто ошибся. Подмена была бы слишком очевидна. Кроме того, Xiaomi — крупная компания, которая должна дорожить репутацией. Впрочем штраф всё равно получился символическим.

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