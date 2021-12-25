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24 минуты назад

Американские ученые обнаружили «подпольный» путь распространения COVID-19

Ученые из американского Университета штата Огайо нашли «подпольный» путь распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте образовательного учреждения.

Так, SARS-CoV-2 для уклонения от антител ограничивает высвобождение вирусных частиц, оставаясь внутри клеточных стенок и распространяясь между клетками.

«По сути, это подпольная форма передачи. SARS-CoV-2 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что иммунитет хозяина практически не блокирует его», — заявил профессор вирусологии Шан-Лу Лю.

Отмечается, что когда коронавирус распространяется по клеткам, то антитела менее эффективны.

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Ранее профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила о бесполезности тканевых масок против штамма «омикрон» коронавируса.

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