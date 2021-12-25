Первый в мире твит написан и опубликован силой мысли

В Twitter появилась первая в мире запись, которую сделали силой мысли. Американская компания Synchron разработала нейроинтерфейс, который специалисты вживили в мозг 62-летнего австралийца Филипа О'Кифа. Мужчина страдает боковым амиотрофическим склерозом. С помощью чипа Stentrode мужчина смог написать и опубликовать пост в Twitter, используя при этом только силу мысли. Об этом пишет News.ru со ссылкой на портал Futurism.
«Я надеюсь, что я прокладываю путь для людей, чтобы они могли твитить силой мысли, — написал Филип О'Киф через страницу Томаса Оксли, генерального директора компании Synchron.
По информации издания, пользователи Twitter были восхищены успешной разработкой компании. Некоторые из них спросили у Филипа, способен ли он использовать для публикации какой-либо графический инструмент или чип пока может набирать только текст. Мужчина ответил, что специалисты Synchron создали специальное меню, которым он управляет через чип.
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