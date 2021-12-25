Эксперт назвала бесполезные против «омикрона» маски

В защите от штамма «омикрон» практически бесполезны тканевые маски. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявила профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь.

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Также она высказала мнение, что маски из ткани являются просто украшением.

— Необходимо надевать трехслойную хирургическую маску, которую в США можно приобрести в большинстве аптек и некоторых продуктовых магазинах, — отметила профессор в эфире телеканала CNN.

Кроме этого, Вэнь подчеркнула, что если очень хочется надеть именно тканевую маску, то можно носить ее поверх хирургической.

— При большом скоплении людей эксперт советует использовать маски и респираторы класса N95, поскольку такие защитные средства лучше препятствуют попаданию мелких частиц в носоглотку, — напомнила эксперт.