На Сицилии нашли американский самолет времен Второй мировой войны

Во время археологических раскопок на Сицилии были обнаружены обломки американского бомбардировщика времен Второй мировой войны, сбитого в 1943 году, а также возможные останки пяти летчиков, которых считали пропавшими без вести. Об этом сообщает издание Phys.org.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Раскопки, продолжавшиеся шесть недель, проводились сотрудниками специального агентства, созданного в Пентагоне для поиска и идентификации пропавших без вести военнослужащих США по всему миру. Место раскопок, расположенное возле итальянской коммуны Шакка, было выбрано в 2017 году группой экспертов на основе исторических записей и исследования почвы с помощью металлоискателей. Т

Тяжелый бомбардировщик B-25 Mitchell с экипажем из шести человек входил в число 52 самолетов, потерянных в этом регионе во время Второй мировой войны. Эти потери в основном пришлись на 1943 год, когда союзники по антигитлеровской коалиции вели активное наступление на юго-востоке Сицилии.

Найденный бомбардировщик был сбит 10 июля 1943 года при попытке атаковать замаскированную среди оливковых рощ и пастбищ немецкую взлетно-посадочную полосу. Это крушение американского самолета было задокументировано — соответствующая информация содержится в докладе немецких военных. Один из погибших членов экипажа был сразу же обнаружен и похоронен на городском кладбище (потом его останки были переданы родственникам), а вот остальные летчики так и числились пропавшими без вести.

Во всем мире насчитывается свыше 81 600 пропавших без вести военнослужащих США; 72 350 из них пропали во время Второй мировой войны, 7550 — во время войны в Корее и 1584 человека — во время войны во Вьетнаме. Предполагается, что более 41 тыс. из них покоятся в море.