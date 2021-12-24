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54 минуты назад

США могут использовать Google против России

Власти США могут использовать Google как инструмент, направленный против России, считает IT-эксперт Илья Костунов.

США могут использовать Google против России
Фото: ReutersReuters

По словам Костунова, компанию, которая подчиняется требованиям США, необходимо заставить соблюдать российское законодательство.

«Нельзя допускать, чтобы компания, подчиняющаяся требованиям США, игнорировала российское законодательство, работая на Штаты. Послушаешь дикие заявление от американских властей в отношении России, они через этот механизм могут такого натворить. Этого допускать нельзя», - заявил эксперт «Ура.ру».

Он отметил, что Google и Facebook демонстрируют двойные стандарты, соблюдая законодательства других стран, которые порой гораздо жестче, чем российское. Кроме того, американские IT-гиганты абсолютно подконтрольны властям США и даже отчитываются в парламенте.

«Я уверен, что российское законодательство не сильно отличается от западного и ближневосточного. Никаких сверхтребований не предъявляется», - добавил Костунов.

По его словам, штраф, наложенный Россией на Google, обусловлен тем, что компания не захотела найти ресурсы для модерации и удаления контента.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд рублей из-за регулярного неудаления деструктивного и противоправного контента.

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