Щупальца осьминога превратили в аккуратного робота

Китайские ученые создали манипулятор, конструкция которого напоминает конечности животного. Исследование было опубликовано в журнале AIP Publishing.

Фото: Dong Wang Dong Wang

Специалисты Шанхайского университета напомнили, что многие животные — в том числе и человек — могут поднимать и перемещать хрупкие предметы, не нанося им вреда. В аккуратной манипуляции с предметами им помогает баланс между силой и гибкостью. На основе щупалец осьминога, хобота слона и прочих конечностей животных была спроектирована роборука. Проект был превращен в реальный прототип.

Изобретение описывается как многосегментный мягкий манипулятор на пневмосетках, которые представляют собой эластомерные конструкции с пневматическим приводом. Щупальца состоят из двух фрагментов — один из них жесткий, а другой эластичный. Специальный механизм нагнетает воздух, который расправляет мягкую камеру, заставляя роборуку сжиматься сильнее.

«Мы разработали мягкие манипуляторы с использованием математической модели, которая может следовать определенной трехмерной пространственной траектории», — отметил автор исследования Донг Ван.

Робот сам выбирает степень давления, определяя ее в зависимости от прочности предмета. По словам Вана, робот постепенно учится, что позволяет ему оперировать большим количеством хрупких предметов.