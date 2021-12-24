Омикрон-штамм может обходить любую иммунную защиту

Исследование ученых из США и Китая показало, что вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди все равно подвержены серьезному риску заражения омикрон-штаммом.
Кроме того, этот вариант коронавируса полностью устойчив ко всем антителам, применяемым сегодня в клинической практике. Результаты исследования указывают на необходимость создания новых методов лечения. Статья опубликована в журнале Nature.
Огромное количество мутаций омикрон-штамма коронавируса, особенно изменения S-белка, против которого нацелены вакцины и терапевтические антитела, вызывают серьезные опасения у ученых по всему миру. Исследователи из Колумбийского и Гонконгского университетов подтвердили, что омикрон-штамм коронавируса может уклоняться от иммунной защиты, обеспечиваемой вакцинами и естественной инфекцией.
В экспериментах авторы проверяли способности антител, полученных в результате вакцинации препаратами Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, нейтрализовать омикрон-штамм в лабораторных условиях. Никакие антитела не показали высокой эффективности.
«Новые результаты показывают, что ранее инфицированные и вакцинированные лица подвержены риску заражения омикрон-штаммом, — говорит руководитель исследования Дэвид Хо. — Даже третья ревакцинация может не защитить от омикронной инфекции, однако, конечно, рекомендуется ее сделать, так как она обеспечит некоторую защиту».
При введении на ранней стадии инфекции моноклональные антитела могут предотвратить развитие тяжелой формы COVID-19. Однако все подобные методы лечения, используемые в настоящее время, и большинство из тех, которые находятся в разработке, оказались малоэффективны или вообще бесполезны против омикрон-штамма. Кроме того, ученые определили четыре новые мутации в S-белке у омикрона, которые помогают вирусу ускользать от антител.