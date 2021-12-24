Омикрон-штамм может обходить любую иммунную защиту

Исследование ученых из США и Китая показало, что вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди все равно подвержены серьезному риску заражения омикрон-штаммом.

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Кроме того, этот вариант коронавируса полностью устойчив ко всем антителам, применяемым сегодня в клинической практике. Результаты исследования указывают на необходимость создания новых методов лечения. Статья опубликована в журнале Nature.

Огромное количество мутаций омикрон-штамма коронавируса, особенно изменения S-белка, против которого нацелены вакцины и терапевтические антитела, вызывают серьезные опасения у ученых по всему миру. Исследователи из Колумбийского и Гонконгского университетов подтвердили, что омикрон-штамм коронавируса может уклоняться от иммунной защиты, обеспечиваемой вакцинами и естественной инфекцией.

В экспериментах авторы проверяли способности антител, полученных в результате вакцинации препаратами Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, нейтрализовать омикрон-штамм в лабораторных условиях. Никакие антитела не показали высокой эффективности.

«Новые результаты показывают, что ранее инфицированные и вакцинированные лица подвержены риску заражения омикрон-штаммом, — говорит руководитель исследования Дэвид Хо. — Даже третья ревакцинация может не защитить от омикронной инфекции, однако, конечно, рекомендуется ее сделать, так как она обеспечит некоторую защиту».