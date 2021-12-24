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13 минут назад

Суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд руб. за неудаление запрещенного контента

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района оштрафовал Google более чем на 7 млрд руб. по статье о неудалении запрещенной информации, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Таганского суда.

Суд в Москве оштрафовал Google на миллиарды рублей
Фото: ReutersReuters

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 млрд 221 млн 916 тыс. 235 руб.», - сказали в суде.

Компанию признали виновной в повторном отказе удалять запрещенную информацию. Для данного нарушения действует «оборотное» наказание - по нему юридическое лицо наказывают штрафом в размере от 5% до 10% от выручки за прошлый год.

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Наука и техника,Google,АГН "Москва",
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