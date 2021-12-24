Беспилотники обозначат опознавательными знаками

В Воздушном кодексе появятся нормы, согласно которым на беспилотники будут наносить учётные опознавательные знаки. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на заседании 24 декабря.
По словам члена Комитета по экономической политике Александра Пронюшкина, вводится требование о присвоении беспилотным гражданским воздушным судам учётных опознавательных знаков. Полномочия по государственному учёту беспилотников хотят дать Росавиации.
Законопроект создаст препятствия для противоправных действий с использованием дронов и обеспечит создание эффективной системы их учёта.
Регистрировать беспилотные летающие аппараты обязали в марте 2019 года. Ставить на учёт нужно все устройства, которые весят более 250 граммов и до 30 килограммов. Для этого следует отправить заявку в электронном виде в Росавиацию или через портал сайта госуслуг. В ответ беспилотнику присвоят номер. Для владельцев дронов без регистрации и опознавательных знаков в КоАП уже предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей.