Беспилотники обозначат опознавательными знаками

Регистрировать беспилотные летающие аппараты обязали в марте 2019 года. Ставить на учёт нужно все устройства, которые весят более 250 граммов и до 30 килограммов. Для этого следует отправить заявку в электронном виде в Росавиацию или через портал сайта госуслуг. В ответ беспилотнику присвоят номер. Для владельцев дронов без регистрации и опознавательных знаков в КоАП уже предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей.