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21 минуту назад

Беспилотники обозначат опознавательными знаками

В Воздушном кодексе появятся нормы, согласно которым на беспилотники будут наносить учётные опознавательные знаки. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на заседании 24 декабря.

Беспилотники обозначат опознавательными знаками
Фото: © pixabay.com© pixabay.com

По словам члена Комитета по экономической политике Александра Пронюшкина, вводится требование о присвоении беспилотным гражданским воздушным судам учётных опознавательных знаков. Полномочия по государственному учёту беспилотников хотят дать Росавиации.

Законопроект создаст препятствия для противоправных действий с использованием дронов и обеспечит создание эффективной системы их учёта.

Регистрировать беспилотные летающие аппараты обязали в марте 2019 года. Ставить на учёт нужно все устройства, которые весят более 250 граммов и до 30 килограммов. Для этого следует отправить заявку в электронном виде в Росавиацию или через портал сайта госуслуг. В ответ беспилотнику присвоят номер. Для владельцев дронов без регистрации и опознавательных знаков в КоАП уже предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей.

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