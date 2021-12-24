В Японии создали передающий вкус еды телевизор

Японский профессор Университета Мэйдзи в Токио Хомеи Мияшита разработал прототип мультимедийного экрана под названием «Taste the TV». Устройство способно имитировать различные вкусы с помощью специальных добавок. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: YouTube YouTube

По данным издания, в «Taste the TV» установлены десят емкостей, в которые заливаются жидкие вкусовые добавки и ароматизаторы. Во время просмотра изображений, они распыляются в определенных комбинациях на специальную гигиеническую пленку на поверхности экстренна. Чтобы ощутить заданный вкус, человек должен облизать ее.

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Как считает профессор Хомеи Мияшита, данная технология особенно актуальна в период пандемии COVID-19, так как может улучшить способы взаимодействия и связи людей с внешним миром.

«Цель заключается в том, чтобы дать людям возможность испытать что-то вроде обеда в ресторане на другом конце света, при этом не выходя за пределы дома», — пояснил он изданию.

По словам разработчика, примерная стоимость такого экрана при выходе на рынок составит 100 тыс. иен (примерно 64 тыс. рублей). По его словам, устройство пригодится не только обычным потребителям, но также подойдет для обучения сомелье и поваров. На данный момент Мияшита уже ведет переговоры с компаниями об использовании этой технологии.

Студентка Юки Хоу из Университета Мэйдзи наглядно продемонстрировала журналистам, как работает «Taste the TV». Она дала голосовую команду, сказав, что хочет попробовать сладкий шоколад. Чтобы устройство выполнило команду, просьбу пришлось повторить несколько раз. Когда «Taste the TV» все-таки выполнил задание и нанес вкусовые добавки на гигиеническую пленку, девушка ее облизнула.

«Это что-то вроде молочного шоколада. Вкус сладкий, как шоколадный соус», — сказала она.

Всего в команде Мияшита работает около 30 студентов. Вместе они уже разработали множество устройств, обладающих аналогичными «Taste the TV» качествами. Например, вилку, которая делает вкус еды более насыщенным.

Ранее специалисты японского университета префектуры Киото разработали защитную маску, которая светится под ультрафиолетом при контакте с частицами коронавируса. Тогда ученые рассказали, что такая технология может стать простейшим и доступным тестом на определение COVID-19.