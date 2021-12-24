В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере в скором времени появится возможность рассылки медиаконтента. Когда пользователь будет отправлять изображение, видео или GIF-анимацию в чате с одним собеседником, он сможет выбрать еще несколько получателей, в том числе и опубликовать контент в статус. Сейчас рассылка возможна исключительно при отправке медиа из вкладки «Камера».