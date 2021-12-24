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2 часа назад

Йод в пыли может поглощать озон

Ученые обнаружили, что йод, содержащийся в пыли, способен снижать содержание озона в воздухе. Новое открытие имеет большое значение не только для качества воздуха, но и для климата. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Йод в пыли может поглощать озон
Фото: Sam HallSam Hall

«Йод – то химическое вещество, которое добавляют в качестве питательного вещества в поваренную соль, – поглощает озон в пыльном воздухе», – говорит Райнер Фолькамер, профессор из Колорадского университета в Боулдере (США).

Озон загрязняет воздух, а его высокая концентрация может навредить здоровью человека и окружающей природе (к примеру, сельскохозяйственным культурам). При этом озоновый щит играет крайне важную рол ьдля поддержания жизни на Земле. Однако ученые давно заметили, что в пыльных слоях воздуха наблюдается крайне низкое содержание озона. Связь между пылью и низким содержанием озона казалась ученым очевидной. Однако в лабораторных экспериментах доказать ее не удавалось. С другой стороны, ученые давно знают, что газообразная форма йода может поглощать озон.

Ученые располагали и другими данными, собранными в 2012 году. Исследователи получили их в ходе серии полетов на самолетах у берегов Чили и Коста-Рики. Пыль, которую уносило в море, содержала в себе высокий уровень газообразного йода. Йод, казалось бы, каким-то образом взаимодействовал с пылью. Однако связь между йодом, пылью и озоном оставалась не совсем ясна.

Теперь ученым все же удалось установить ее. Оказалось, что йод в пыли из пустынь Чили и Перу (Атакама и Сечура) быстро превращался в газообразную форму. А содержание озон же опускалось до очень низкого уровня.

Известно, что реакции йода в атмосфере играют важную роль. Например, они снижают уровни OH, что может задерживать метан и другие парниковые газы. Результаты показывают, какое влияние частицы с суши могут оказать на химический состав атмосферы.

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