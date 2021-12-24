Обнаружен самый древний гигантский ихтиозавр

Международная команда ученых обнаружила в штате Невада двухметровый череп гигантского ихтиозавра, жившего около 247,2–237 млн назад. Существо, получившее название Cymbospondylus youngorum, помогло лучше понять эволюцию ихтиозавров и сравнить ее с эволюцией современных китообразных. Статья опубликована в журнале Science.
Ихтиозавры — отряд вымерших морских рептилий, достигших своего рассвета одновременно с динозаврами. Ихтиозавры произошли от неизвестной группы наземных рептилий и дышали легкими. Недавно международная команда ученых обнаружила в горах Невады хорошо сохранившиеся кости ихтиозавра, в том числе череп, часть позвоночника, плеча и переднего плавника. Находка датируется средним триасом (247,2–237 млн назад) и представляет собой наиболее древнего ихтиозавра таких размеров. Существо, получившее название Cymbospondylus youngorum, достигало длины 17 метров.
Удлиненная морда и конические зубы указывают на то, что C. youngorum питался кальмарами и рыбой. Однако его размер позволял ему также охотиться на более мелких и молодых морских рептилий. С помощью компьютерного моделирования авторы показали, что морские пищевые сети того времени были способны поддерживать еще несколько огромных хищных ихтиозавров, так что у C. youngorum, вероятно, была серьезная конкуренция.
«Определение функционирования этой пищевой сети на основе экологического моделирования было очень захватывающим, так как современные высокопродуктивные первичные продуценты отсутствовали в мезозойских пищевых сетях», — говорит соавтор исследования Ева Мария Грибелер.
Киты и ихтиозавры имели не только схожие размеры, но и строение тела. Кроме того, и те, и другие возникли после массового вымирания. Поэтому ученым стало интересно провести их сравнительное исследование. Оказалось, что эволюционные траектории этих животных были совершенно разными. Ихтиозавры достигли огромных размеров на ранних этапах своей эволюционной истории, в то время как китам потребовалось на это гораздо больше времени. Авторы также обнаружили связь между крупными размерами и охотой на хищников, а также связь между большими размерами и потерей зубов. Резкое увеличение в размерах ихтиозавров на заре их эволюции, вероятно, было связано с процветанием аммонитов и бесчелюстных после массового вымирания в конце пермского периода.