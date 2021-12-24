Обнаружен самый древний гигантский ихтиозавр

Международная команда ученых обнаружила в штате Невада двухметровый череп гигантского ихтиозавра, жившего около 247,2–237 млн назад. Существо, получившее название Cymbospondylus youngorum, помогло лучше понять эволюцию ихтиозавров и сравнить ее с эволюцией современных китообразных. Статья опубликована в журнале Science.

Фото: Natural History Museum of Los Angeles County Natural History Museum of Los Angeles County

Ихтиозавры — отряд вымерших морских рептилий, достигших своего рассвета одновременно с динозаврами. Ихтиозавры произошли от неизвестной группы наземных рептилий и дышали легкими. Недавно международная команда ученых обнаружила в горах Невады хорошо сохранившиеся кости ихтиозавра, в том числе череп, часть позвоночника, плеча и переднего плавника. Находка датируется средним триасом (247,2–237 млн назад) и представляет собой наиболее древнего ихтиозавра таких размеров. Существо, получившее название Cymbospondylus youngorum, достигало длины 17 метров.

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Удлиненная морда и конические зубы указывают на то, что C. youngorum питался кальмарами и рыбой. Однако его размер позволял ему также охотиться на более мелких и молодых морских рептилий. С помощью компьютерного моделирования авторы показали, что морские пищевые сети того времени были способны поддерживать еще несколько огромных хищных ихтиозавров, так что у C. youngorum, вероятно, была серьезная конкуренция.

«Определение функционирования этой пищевой сети на основе экологического моделирования было очень захватывающим, так как современные высокопродуктивные первичные продуценты отсутствовали в мезозойских пищевых сетях», — говорит соавтор исследования Ева Мария Грибелер.