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22 минуты назад

Российский «Космос-2519» перестал существовать

Российский космический аппарат «Космос-2519», от которого в 2017 году отсоединился спутник-инспектор, сгорел в атмосфере. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Спутник «Космос-2519» перестал существовать
Фото: ShutterstockShutterstock

По материалам объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады, «Космос-2519» больше не существует.

В сентябре 2019 года, согласно данным трекера N2YO.com, спутник-инспектор «Космос-2521» перестал находиться на околоземной орбите, поскольку распался на части.

В июне 2017 года стартовавшая с Плесецка легкая ракета «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга» с двумя космическими аппаратами, один из которых «Космос-2519», официально заявленный как спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), совершил несколько маневров. В августе 2017 года российские военные заявили, что от «Космоса-2519» отделился «Космос-2521». В августе и сентябре 2017 года «Космос-2521» совершил еще несколько маневров, предположительно, с целью приблизиться к «Космосу-2486». В октябре 2017 года военные заявили, что миссия «Космос-2521» завершена, а КА вернулся к «Космосу-2519». В том же месяце от «Космоса-2521» отсоединился «Космос-2523». В марте 2018 года «Космос-2521» начал удаляться от «Космоса-2519».

Наука и техника,ИТАР-ТАСС,
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