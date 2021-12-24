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1 час назад

Раскрыто состояние рожденных от матерей с COVID-19 младенцев

Дети от матерей, больных коронавирусной инфекцией, преимущественно рождаются здоровыми. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко.

Раскрыто состояние рожденных от матерей с COVID-19 младенцев
Фото: ТАССТАСС

«Дети рождаются преимущественно здоровыми. Как правило, малыши чувствуют себя хорошо, а мам, к сожалению, иногда приходится у нас оставлять, чтобы вылечить их от болезни», — рассказал врач.

Он отметил, что число инфицированных беременных уменьшается, такая же тенденция, по словам Вечорко, наблюдается вреди всех заболевших. «И это не может не радовать», — подчеркнул врач. Он подчеркнул, что болезнь не должна омрачать радость материнства.

Вечорко отметил, что за все время пандемии в роддоме больницы имени Филатова родилось около полутора тысяч детей.

Ранее сообщалось, что во Владимире скончался младенец, который заболел COVID-19 на третий день жизни. Врачам не удалось его спасти. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ребенок подхватил инфекцию от матери и переносил болезнь тяжело: в частности, ему потребовалась искусственная вентиляция легких.

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