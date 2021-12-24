Иммунолог раскрыл лучший срок для ревакцинации от «Омикрона»

«С учетом того, что мы знаем о темпе распространения „омикрона“ и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — сказал медик. По его словам, людей, у которых достаточное количество антител для защиты от нового штамма сохраняется в течение девяти-двенадцати месяцев, скорее всего, не существует. По этой причине Крючков высказался за более частую иммунизацию.