Иммунолог раскрыл лучший срок для ревакцинации от «Омикрона»

Быстрый темп распространения варианта коронавируса под названием «омикрон» предполагает сокращение временного интервала вакцинации с полугода до четырех месяцев, сообщает радио Sputnik со ссылкой на генерального директора компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова.
«С учетом того, что мы знаем о темпе распространения „омикрона“ и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — сказал медик. По его словам, людей, у которых достаточное количество антител для защиты от нового штамма сохраняется в течение девяти-двенадцати месяцев, скорее всего, не существует. По этой причине Крючков высказался за более частую иммунизацию.
Для ревакцинации взрослого человека иммунолог порекомендовал «Спутник Лайт». Однако для пенсионеров лучше подойдет «Спутник V».
Число заражений новой разновидностью коронавируса «омикрон» может расти по экспоненте. По словам вирусологов, точной статистики по распространению нового штамма в России пока нет. «Как устроен экспоненциальный процесс? Сначала в течение нескольких недель рост происходит не очень быстро, частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно», — сообщил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.