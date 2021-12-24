Нутрициолог назвала несовместимые сочетания продуктов

По ее словам, наибольший вред организму наносит сочетание продуктов, насыщенных жирами и сахаром. Журавлева отметила, что растительное масло и орехи относительно хорошо сочетаются с рыбой, в которой содержатся ненасыщенные жиры, но гораздо хуже — с мясом.