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26 минут назад

Орбиту МКС изменили

Орбита Международной космической станции (МКС) изменили утром в пятницу, 24 декабря. Об этом госкорпорация «Роскосмос» сообщила в Twitter-аккаунте.

Роскосмос сообщил об изменении орбиты МКС
Фото: NASANASA

Согласно сообщению, высота орбиты МКС была понижена примерно на 1,8 километра для начала подготовки к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-21». Уточняется, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18» были включены в 04:18 по московскому времени и проработали 539,4 секунды.

В 2022 году Россия планирует запустить к МКС пять кораблей: два пилотируемых «Союза» и три грузовых «Прогресса». Первый пуск намечается 18 марта, на «Союзе МС-21» полетят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. 21 сентября на «Союзе МС-22» на орбиту отправятся Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

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Кроме того, российский грузовой корабль «Прогресс МС-19», запуск которого запланирован на 15 февраля 2022 года с космодрома Байконур, совершит рекордный годовой полет на МКС. Ему предстоит пробыть в составе МКС до 370 суток.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Сергей Прокопьев,Денис Матвеев,Роскосмос,
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