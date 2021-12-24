Роскосмос сообщил об изменении орбиты МКС

Орбита Международной космической станции (МКС) изменили утром в пятницу, 24 декабря. Об этом госкорпорация «Роскосмос» сообщила в Twitter-аккаунте.

Фото: NASA NASA

Согласно сообщению, высота орбиты МКС была понижена примерно на 1,8 километра для начала подготовки к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-21». Уточняется, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18» были включены в 04:18 по московскому времени и проработали 539,4 секунды.