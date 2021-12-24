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17 минут назад

«Известия»: вирусологи считают, что число заражений "омикроном" может расти по экспоненте

Число заражений новой разновидностью коронавируса «омикрон» может расти по экспоненте, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусологов.

СДелано предположение по формату распространению «омикрона»
Фото: ТАССТАСС

По их словам, точной статистики по распространению нового штамма в России пока нет. «Как устроен экспоненциальный процесс? Сначала в течение нескольких недель рост происходит не очень быстро, частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно», — сообщил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.

По данным на 21 декабря, в России зарегистрирован 41 случай заболевания «омикрон»-штаммом, однако по данным Роспотребнадзора, обновления статистики пока не было. По словам экспертов, для точной статистики нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм.

Глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург оценил опасность нового штамма «омикрон». По его словам, данная разновидность COVID-19 не является более опасной, но имеет более высокую скорость распространения.

Наука и техника,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,РАН,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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