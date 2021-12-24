СДелано предположение по формату распространению «омикрона»

Число заражений новой разновидностью коронавируса «омикрон» может расти по экспоненте, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусологов.
По их словам, точной статистики по распространению нового штамма в России пока нет. «Как устроен экспоненциальный процесс? Сначала в течение нескольких недель рост происходит не очень быстро, частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно», — сообщил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.
По данным на 21 декабря, в России зарегистрирован 41 случай заболевания «омикрон»-штаммом, однако по данным Роспотребнадзора, обновления статистики пока не было. По словам экспертов, для точной статистики нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм.
Глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург оценил опасность нового штамма «омикрон». По его словам, данная разновидность COVID-19 не является более опасной, но имеет более высокую скорость распространения.