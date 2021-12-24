СДелано предположение по формату распространению «омикрона»

Число заражений новой разновидностью коронавируса «омикрон» может расти по экспоненте, сообщают «Известия» со ссылкой на вирусологов.

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По их словам, точной статистики по распространению нового штамма в России пока нет. «Как устроен экспоненциальный процесс? Сначала в течение нескольких недель рост происходит не очень быстро, частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно», — сообщил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.

По данным на 21 декабря, в России зарегистрирован 41 случай заболевания «омикрон»-штаммом, однако по данным Роспотребнадзора, обновления статистики пока не было. По словам экспертов, для точной статистики нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм.