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17 минут назад

Вирусолог заявил о неточной статистике по заболевшим «Омикроном»

На сегодняшний день в России нет обновленной статистики по случаям заболевания «Омикроном», следовательно, в реальности носителей нового вируса может быть гораздо больше. Об этом рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог заявил о неточной статистике по заболевшим «Омикроном»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока мы не обладаем точной статистикой по распространению „Омикрона“ в России. Для этого нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм. Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз», — рассказал эксперт «Известиям». По его мнению, в стране пока не так много заболевших новым штаммом, однако их явно больше, чем показывает статистика.

Вирусолог подчеркнул, что скорость распространения омикрон-штамма может расти. Он привел в пример США, где «Омикрон» разошелся достаточно быстро: «(Омикрона — прим. ред. URA.RU) вроде и не было. А потом раз — и 70% от всех случаев заболевания». Молекулярный биолог Георгий Базыкин пояснил, что число заражений этим штаммом может расти по экспонте: в первые несколько недель рост размножения вируса достаточно медленен, а после он начинает расти лавинообразно.

По состоянию на 21 декабря 2021 года омикрон-вариант распространен в 106 странах, сообщили сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По их данным, в мире преобладает дельта-штамм.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,ВОЗ,газета "Известия",
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