Вирусолог заявил о неточной статистике по заболевшим «Омикроном»

«Пока мы не обладаем точной статистикой по распространению „Омикрона“ в России. Для этого нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм. Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз», — рассказал эксперт «Известиям». По его мнению, в стране пока не так много заболевших новым штаммом, однако их явно больше, чем показывает статистика.