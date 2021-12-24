Ученые назвали пять привычек, которые могут продлить жизнь

Ученые назвали пять здоровых привычек, которые могут увеличить продолжительность жизни до 10 лет, а также улучшить ее качество, избежав диабета, онкологии и заболеваний сердца. Исследование проводили сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения, сообщает медицинский портал BMJ.

Фото: МТРК «МИР» / Светлана Родина МТРК «МИР» / Светлана Родина

Специалисты изучили данные 73 тысяч женщин и 38 тысяч мужчин в возрасте от 45 лет, охватывающие несколько десятилетий, и выявили определенные факторы, которые могут влиять на продолжительность жизни.

Среди таких полезных привычек ученые обозначили сбалансированное питание, регулярные занятия спортом, отказ от сигарет и алкоголя, поддержание здорового веса. Кроме того, одним из факторов долголетия является восьмичасовой сон.

Исследователи выяснили, что некачественный сон сопряжен с риском развития ишемической болезни сердца, а также может привести к диабету и ожирению.

Чтобы жить здоровой долгой жизнью, нужно заниматься спортом как минимум полчаса в день, поддерживать индекс массы тела в диапазоне от 18,5 до 24,9, максимально ограничить употребление алкоголя. Ученые назвали допустимым один бокал вина или пива в день для женщин и два – для мужчин.

Данные показали, что женщины, которые следуют этим привычкам, живут на 10 лет дольше, а мужчины – на восемь. Кроме того, у них реже развиваются хронические заболевания.