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49 минут назад

Ученые разглядели шипы омикрон-штамма COVID-19

Исследователи из Университета Британской Колумбии провели структурный анализ омикрон-штамма COVID-19 почти на атомарном уровне. В настоящее время их работа проходит рецензирование.

Ученые разглядели шипы омикрон-штамма COVID-19
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Проделанная работа демонстрирует, как этот штамм коронавируса заражает человеческие клетки и показывает его способность к обходу иммунитета. Полученные данные могут помочь ускорить разработку более эффективных методов лечения коронавируса.

Вариант омикрон беспрецедентен тем, что имеет 37 мутаций шипового белка — это в 3–5 раз больше, чем у любого другого варианта, который мы видели … небольшие мутации в шиповом белке могут иметь большое значение для того, как передается вирус, как наше тело борется с ним, и на эффективность лечения

Шрирам Субраманиам, профессор медицинского факультета Университета Британской Колумбии

В целом, результаты подтверждают, что омикрон-штамм обладает большей силой взаимодействия с человеческими клетками, чем исходный. По этим параметрам, он больше сопоставим с дельта-штаммом.

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