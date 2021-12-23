В зоне ограничения тепла в Улан-Удэ остаются 95 тыс. человек

ТАСС, 23 декабря. Около 95 тыс. человек остаются в зоне ограничения теплоснабжения в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1, сообщает оперштаб региона.

"После переключения потребителей на ТЭЦ-2, в зоне ограничения теплоснабжения остается 1 120 жилых домов (на момент аварии было 1 328), 95 тыс. человек (на момент аварии было 105 400), 83 социально значимых объектов (на момент аварии было 93)", - сказано в сообщении.

Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал командировку и возвращается в регион из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Цыденов также заявил, что все затраты по ликвидации аварии возьмет на себя ТГК-14. На данный момент правительство Бурятии выделяет из республиканского резервного фонда финансирование для решения оперативных проблем.

Ситуация находится под контролем Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.