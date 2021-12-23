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33 минуты назад

Математики опровергли теорию о "пляске" мостов

Исследователи-математики нашли объяснение эффекта "пляшущих" мостов. Об этом стало известно из публикации в научном журнале Nature Communications.

Математики опровергли теорию о "пляске" мостов
Фото: ТАССТАСС

"Мы показали, что очень небольшие вибрации, которые возникают от ног идущих по мосту людей, могут взаимно усиливать друг друга и заставлять качаться весь мост, даже если движения пешеходов не синхронизированы", – заявили эксперты.

По мнению авторов научной работы, новые расчеты и формулы позволят в будущем строить более безопасные мосты.

Научная группа исследовала теорию о том, что согласованная ходьба большой группы людей может спровоцировать мощные резонансные колебания, из-за которых мост может разрушиться. Математики под руководством Игоря Белых из ННГУ и Университета штата Джорджия проанализировали колебания моста "Миллениум" и выяснили, что для этого явления потребовались бы слаженные действия 165 пешеходов. В результате исследования ученые выяснили, что вибрации при шагах левыми и правыми ногами пешеходов не гасят, а взаимно усиливают друг друга. В подобных случаях вероятны усиленные колебания, а уже вследствие них люди пытаются удержаться на ногах и выполняют одинаковые движения.

В ноябре в Архангельской области произошел инцидент с понтонным мостом, на строительство которого потратили 20 миллионов рублей. Инженерное сооружение смыло водой при наводнении. При этом подрядчик обещал, что конструкцией можно будет пользоваться больше 50 лет.

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