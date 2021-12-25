Новейший российский самолет совершил первый полет

В «Ростехе» заявили, что новейший российский гражданский самолет МС-21 с российским композитным крылом выполнил первый полет. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба Корпорации «Иркут» Пресс-служба Корпорации «Иркут»

«Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» (разработчик самолета, входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» госкорпорации «Ростех»). Полет прошел в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

В публикации отмечается, что самолет пилотировали летчики-испытатели Герои России Роман Таскаев и Олег Кононенко. Они полностью выполнили полетное задание, а все системы самолета работали в штатном режиме.

Ранее МС-21-300 успешно совершил первый тренировочный полет и приземлился в аэропорту Иркутска. Проводились сертифицированные контрольные испытания самолета. При полете экипажу МС-21-300 удалось испытать надежность работы двигателей, функциональных систем воздушного судна.