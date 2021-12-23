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1 час назад

Apple устранила ошибку с неработающим Face ID в смартфонах

Американская компания Apple выпустила обновление для iOS 15.2, благодаря которому в iPhone 13 была исправлена проблема с функцией Face ID. Об этом сообщается на портале Gizchina.

Apple устранила ошибку с неработающим Face ID в смартфонах
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Благодаря улучшению прошивки ремонт экрана в домашних условиях или несертифицированных компанией мастерских больше не приводит к поломке распознавания пользователя по лицу.

Вместе с тем апдейт повлиял на функциональность True Tone. Эта технология регулирования цветовой температуры экрана в соответствии с окружающей средой выходит из строя.

Как стало известно ранее, отключение Face ID в iPhone 13 при ремонте было следствием реакции чипа на модуле экрана. В Apple не уточнили, был ли эффект запланированной функцией защиты.

До этого стало известно, что американский производитель смартфонов, планшетов и периферии не обновит часть своей продукции до версии операционной системы iOS 16. К ним относятся устройства на базе процессора А9.

Наука и техника,Apple,
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