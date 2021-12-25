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1 час назад

На планшете Xiaomi запустили Windows 10

На планшете Xiaomi Mi Pad 4 смогли запустить Windows 10 на архитектуре ARM.

На планшете Xiaomi запустили Windows 10
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Система загрузилась, но не всё прошло успешно. Windows 10 на Xiaomi Mi Pad 4 не может распознавать флеш-память eMMC, из-за чего некоторые функции могут не работать.

Планшет вышел в 2018 году. У него установлен 8-дюймовый экран разрешением FHD, процессор Snapdragon 660, до 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Для фото есть 13-мегапиксельная камеру сзади и 5-мегапиксельная камера спереди. Аккумулятор имеет ёмкость 6000 мАч.

Недавно ARM-версию Windows 11 удалось запустить на устаревшем флагманском смартфоне компании Xiaomi Mi 6. Тогда загрузка системы была довольно медленной, но в целом всё работало.

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