На планшете Xiaomi запустили Windows 10

На планшете Xiaomi Mi Pad 4 смогли запустить Windows 10 на архитектуре ARM.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Система загрузилась, но не всё прошло успешно. Windows 10 на Xiaomi Mi Pad 4 не может распознавать флеш-память eMMC, из-за чего некоторые функции могут не работать.

Планшет вышел в 2018 году. У него установлен 8-дюймовый экран разрешением FHD, процессор Snapdragon 660, до 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Для фото есть 13-мегапиксельная камеру сзади и 5-мегапиксельная камера спереди. Аккумулятор имеет ёмкость 6000 мАч.