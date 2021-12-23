Google выпустила смартфон с заводскими дефектами

С момента запуска серия смартфонов Google Pixel 6 столкнулась уже с рядом проблем. Теперь обнаружилась ещё одна.

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Владельцы смартфонов Pixel пожаловались, что на их аппаратах появились трещины на передней стеклянной панели. Это касается и стандартной, и Pro модели. Однако Pixel 6 Pro с изогнутым дисплеем, похоже, более подвержен этой странной проблеме.

Стоит отметить, что обе модели оснащены стеклом Corning Gorilla Glass Victus и спереди, и сзади. А оно считается самым прочным стеклом для телефонов на рынке. Трещины начинают появляться на одной из сторон или в углах дисплея смартфонов. К сожалению, использование защитной плёнки не помогает снизить вероятность появления трещин.